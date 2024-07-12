12 Temmuz 2024, Cuma
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Termometre 35 hissedilen 45 derece! Nem yüzünden nefes alınmıyor
Yazın gelmesiyle bunaltan sıcakları yaşıyoruz. Buna bir de 'nem' eklenince, nefes almak bile güçleşiyor gerçekten. Bir yanıyla tehlikeli bir durum bu. Uzmanlardan uyarı var. Bazı kronik hastalara özellikle. Peki önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor?