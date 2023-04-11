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Terminatör böcekler görevde!

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Giriş: 11.04.2023 12:07
Orman Genel Müdürlüğü, ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kesesi böceklerine karşı terminatör böcekler, kırmızı orman karıncaları, sinekler ve kuşlarla mücadele veriyor. Ayrıca, bu böceklerin ağaçlarda oluşturduğu pamuksu keseler toplanıp özel havuzlar veya kafeslere konulup imha ediliyor. Orman zararlılarına karşı artık kimyasal mücadele yapılmadığına işaret eden Vedat Dikici, "Ormanlara kesinlikle hiçbir kimyasal madde atmıyoruz. Laboratuvarda bunları yiyen terminatör böcekler üretiyoruz. Bu şekilde biyolojik yöntemler uyguluyoruz" dedi.
Terminatör böcekler görevde!
Terminatör böcekler görevde!
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