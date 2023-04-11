11 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terminatör böcekler görevde!
Orman Genel Müdürlüğü, ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kesesi böceklerine karşı terminatör böcekler, kırmızı orman karıncaları, sinekler ve kuşlarla mücadele veriyor. Ayrıca, bu böceklerin ağaçlarda oluşturduğu pamuksu keseler toplanıp özel havuzlar veya kafeslere konulup imha ediliyor. Orman zararlılarına karşı artık kimyasal mücadele yapılmadığına işaret eden Vedat Dikici, "Ormanlara kesinlikle hiçbir kimyasal madde atmıyoruz. Laboratuvarda bunları yiyen terminatör böcekler üretiyoruz. Bu şekilde biyolojik yöntemler uyguluyoruz" dedi.