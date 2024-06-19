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Termal kaplıcalara yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 11:20
Turistler bayram tatilinde Yalova'daki Termal tesislere yoğun ilgi gösteriyor.
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