23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu! 63 kişi tutuklandı

Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu! 63 kişi tutuklandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2022 10:28
Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Termal dronlu baskınlarda 12 bin 400 uyuşturucu hap, 500 gram metamfetamin, 10 kilogram esrarla birlikte 82 kişi gözaltına alındı, 63 zanlı tutuklandı.
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu!
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu!
Toprağı öpüp dua etti
Toprağı öpüp dua etti
Arabası çizildiği için site görevlisini öldürdü
Arabası çizildiği için site görevlisini öldürdü
Eğitim sırasında patlama
Eğitim sırasında patlama
Bu görüntülere yürek dayanmaz!
Bu görüntülere yürek dayanmaz!
Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin Türk mü? Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin nereli?
Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin Türk mü? Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin nereli?
İşçi servisi kaza yaptı
İşçi servisi kaza yaptı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bursa’da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı
Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı
Yaşlı kadın taksiye binmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binmek için yalvardı
Tecavüzle suçlanıyordu, DNA testi ortaya çıkardı
Tecavüzle suçlanıyordu, DNA testi ortaya çıkardı
Daha Fazla Video Göster