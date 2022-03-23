23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu! 63 kişi tutuklandı
Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Termal dronlu baskınlarda 12 bin 400 uyuşturucu hap, 500 gram metamfetamin, 10 kilogram esrarla birlikte 82 kişi gözaltına alındı, 63 zanlı tutuklandı.