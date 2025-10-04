Terk edilmiş otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arsaya bırakılan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak tamamen kullanılamaz hale geldi.

