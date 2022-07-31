31 Temmuz 2022, Pazar
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Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
YKS tercihlerinde son tarih 5 ağustos. Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Öğrenciler hangi kriterlere göre meslek seçmeliler? Eğitim Uzmanı Öztuna Norman ile detaylandırdık.