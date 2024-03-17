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Teravih namazına gelen çocuklara sürpriz

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 10:37
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camii, Ramazan'a özel çocuklar için süslendi. Teravih namazı sonrası büyükler kendilerini ikram edilen şerbetleri içerken, çocuklar hem etkinliklere katılıyor. Hem de oyuncaklarla doya doya vakit geçiriyor.
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