Teravih namazına gelen çocuklara sürpriz

İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camii, Ramazan'a özel çocuklar için süslendi. Teravih namazı sonrası büyükler kendilerini ikram edilen şerbetleri içerken, çocuklar hem etkinliklere katılıyor. Hem de oyuncaklarla doya doya vakit geçiriyor.

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