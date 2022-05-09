Teras katındaki vahşetten öz kardeş çıktı

İstanbul Şişli’de bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü (38) Bayram günü kaldığı dairede 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Masası ekipleri evde parmak izi buluna ve son olarak daireden çıktığı belirlenen şüpheliyi Beyoğlu’nda bir otelde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Cenk Çağın Ünlü’nün öz kardeşi Cem Ünlü olduğu öğrenildi. Şüpheli ile birlikte olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi.

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