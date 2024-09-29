Tepsi kebabı damak çatlatıyor

Hatay'da yörenin en meşhur yemeği tepsi kebabı görüntüsü ve lezzetiyle iştah kabartıyor. Peki tepsi kebabı nasıl yapılır? Püf noktaları nedir? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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