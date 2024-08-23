Tepki çeken topuk kanı kararı

Yenidoğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla önemli hastalıklar ortaya çıkarılıyor. Ancak bazı aileler bu uygulamanın yapılmasına karşı. Bir örnek de Kars'tan geldi. Aile bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıktı. Konu yargıya taşındı. Mahkeme, aileyi haklı buldu. Sağlık bakanlığı tepkiler üzerine davaya müdahil oldu.