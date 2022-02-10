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Tepki çeken Şule Çet raporunu hazırlayan doktora men cezası kesinleşti

DHA
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Giriş: 10.02.2022 13:53
Ankara'da üniversitede okuyan 23 yaşındaki Şule Çet, bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili davada hazırladığı, "Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir." raporuyla tepki toplayan adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a; Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men cezası verildi. Ceza, Türk Tabipler Birliği (TBB) Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanarak netlik kazandı.
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