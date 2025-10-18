Tepki çeken hız levhaları kaldırıldı! Hız sınırları yeniden düzenlendi

Ülke genelinde, ani düşen ve başlangıç-bitiş noktası belirsiz hız limitleri tarih oluyor. Geçen Ağustos’ta başlayan çalışmalar kapsamında, yerleşim yerleri dışında hız düşüren yaklaşık 20 bin tabela kaldırıldı. İki aylık sürede yüzlerce noktada hız limitleri yeniden belirlendi. Bu düzenlemeyle sürücüler için daha anlaşılır ve güvenli bir trafik ortamı sağlanması hedefleniyor.

