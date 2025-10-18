18 Ekim 2025, Cumartesi

Tepki çeken hız levhaları kaldırıldı! Hız sınırları yeniden düzenlendi

Tepki çeken hız levhaları kaldırıldı! Hız sınırları yeniden düzenlendi

Giriş: 18.10.2025 17:02
Ülke genelinde, ani düşen ve başlangıç-bitiş noktası belirsiz hız limitleri tarih oluyor. Geçen Ağustos’ta başlayan çalışmalar kapsamında, yerleşim yerleri dışında hız düşüren yaklaşık 20 bin tabela kaldırıldı. İki aylık sürede yüzlerce noktada hız limitleri yeniden belirlendi. Bu düzenlemeyle sürücüler için daha anlaşılır ve güvenli bir trafik ortamı sağlanması hedefleniyor.
