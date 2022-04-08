Tencere alana Bodrum’da vaad edilen arsayı 27 senedir makbuzuyla bir ümit bekliyor

Bursa’da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 senesinde arsa hediyeli tencere alarak geleceğe yönelik yatırım yapmak istedi. Fakat şirkette yetkilerini kötüye kullanan şahıslar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine alınca binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN