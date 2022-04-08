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Tencere alana Bodrum’da vaad edilen arsayı 27 senedir makbuzuyla bir ümit bekliyor

İHA
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Giriş: 08.04.2022 12:58
Güncelleme:08.04.2022 13:01
Bursa’da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 senesinde arsa hediyeli tencere alarak geleceğe yönelik yatırım yapmak istedi. Fakat şirkette yetkilerini kötüye kullanan şahıslar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine alınca binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldılar.
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