08 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tencere alana Bodrum’da vaad edilen arsayı 27 senedir makbuzuyla bir ümit bekliyor
Bursa’da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 senesinde arsa hediyeli tencere alarak geleceğe yönelik yatırım yapmak istedi. Fakat şirkette yetkilerini kötüye kullanan şahıslar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine alınca binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldılar.