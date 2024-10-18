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Temizlik yaparken baza üstüne düştü! Bazalarda emniyet kilidine dikkat

Temizlik yaparken baza üstüne düştü! Bazalarda emniyet kilidine dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 21:22
'Burcu ertemiz' İstanbul Şişli'deki evinde temizlik yapıyordu. Kendisine gerekli bazı eşyaları, yatağın altından almak isterken, açtığı baza üzerine düştü. 43 yaşındaki talihsiz kadın, feci şekilde can verdi ve bu acı olay bize, 'bazaların' ne kadar tehlikeli olabileceği gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Bakın, nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
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