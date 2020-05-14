Temizlik malzemelerindeki gizli tehlike!  Antibakteriyel sıvı sabunlar... |Video

Koronavirüsle birlikte temizlik ürünlerine de talep arttı. İnsanlar marketlerde temizlik ürünleri reyonlarına uğramadan geçmiyor. Ancak temizlik ürünlerinin aşırı kullanılması birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Antibakteriyel sıvı sabunlarda alerji tehlikesi varken kimyasal içerikli temizleyiciler de egzama yapabiliyor.