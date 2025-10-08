Temizlik için gittiği evde taciz iddiası

Eyüpsultan Alibeyköy’de temizlik için gittiği evde dehşeti yaşayan bir kadın, 3 şahıs tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Kadının çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şüphelilerden biri kaçarken camdan atladı, diğer ikisi ise izini kaybettirdi. Polis ekipleri kaçan 2 zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Taciz mağduru kadın hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN