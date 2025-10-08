08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Temizlik için gittiği evde taciz iddiası
Temizlik için gittiği evde taciz iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 23:27
Eyüpsultan Alibeyköy’de temizlik için gittiği evde dehşeti yaşayan bir kadın, 3 şahıs tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Kadının çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şüphelilerden biri kaçarken camdan atladı, diğer ikisi ise izini kaybettirdi. Polis ekipleri kaçan 2 zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Taciz mağduru kadın hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.
