Temiz suyumuz bitiyor mu? A Haber canlı yayınında uzman isimden kritik uyarı: Az zamanımız var

Uzaydan, gezegenimiz topraktan çok okyanus gibi görünür. Ancak şu anki tahminler 2040 yılına kadar, 20'den fazla ülkede su sıkıntısı yaşanabileceğini gösteriyor. Bu kasvetli istatistikler korkutucu bir soru ortaya çıkarıyor: Temiz suyumuz bitiyor mu? Diğer yandan hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Kış bir türlü gelmiyor. Bunun sebebi küresel iklim değişimi insanlığı nasıl bir süreç bekliyor, iklimlere ne oldu? Durumu düzeltmenin bir yolu var mı? Yoksa çok mu geç kaldık? Doğa intikamını nasıl alacak? Aralık ayının son günlerini yaşıyoruz Ancak geçen yılın bu döneminde kar yağışı görülürken şimdilerde buluttan bile bahsetmek zor. Peki bu değişikliğin sebebi ne? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

Uzaydan, gezegenimiz topraktan çok okyanus gibi görünür. Ancak şu anki tahminler 2040 yılına kadar, 20'den fazla ülkede su sıkıntısı yaşanabileceğini gösteriyor. Bu kasvetli istatistikler korkutucu bir soru ortaya çıkarıyor: Temiz suyumuz bitiyor mu? Diğer yandan hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Kış bir türlü gelmiyor. Bunun sebebi küresel iklim değişimi insanlığı nasıl bir süreç bekliyor, iklimlere ne oldu? Durumu düzeltmenin bir yolu var mı? Yoksa çok mu geç kaldık? Doğa intikamını nasıl alacak? Aralık ayının son günlerini yaşıyoruz Ancak geçen yılın bu döneminde kar yağışı görülürken şimdilerde buluttan bile bahsetmek zor. Peki bu değişikliğin sebebi ne? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SADECE TÜKETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Son yüzyıldır sadece üretmeyi düşünüyoruz sadece kullanmayı düşünüyoruz. Televizyonlara diğer medya organlarına baktığımız zaman tamamen tüketmeye yönelik ürünleri görüyoruz bu reklamlar bizi daha çok tüketme arzusu doğuruyor ve AVM'ye gittiğimiz zaman onu da alalım bunu da alalım diyoruz. Daha fazla kazanıyoruz daha fazla tüketiyoruz ama beraberinde atmosfere sera gazı salınımı yapıyoruz. Dengenin bozulması dünyanın daha fazla ısınması anlamına geliyor ve ısınıyor da.

AZ ZAMANIMIZ VAR

Şu anda az zamanımız var her birimiz kendi çapımızda su kaynaklarımızı daha verimli nasıl kullanabiliriz konusunda kısa vadede çözüm üretebiliriz diye düşünüyorum.