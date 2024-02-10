10 Şubat 2024, Cumartesi
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Temel Eğitim Uçağı HÜRJET büyük ilgi gördü
Ankara'da gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye'nin önemli teknoloji ve savunma sanayii şirketlerini bir araya getirdi. TUSAŞ tarafından üretilen temel eğitim uçağı HÜRJET ve ASELSAN tarafından üretilen Hava Savunma Sistemi KORKUT fuarın yıldızları arasındaydı.