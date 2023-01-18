18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TEM'de zincirleme kaza: 3 TIR 5 otomobil birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza: 3 TIR 5 otomobil birbirine girdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 09:13
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafik nedeniyle, 3 TIR ve 5 otomobil olmak üzere 8 araç çarpışırken 1 kişi yaralandı.
TEM’de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
İDO - BUDO ile şehir hatlarının bazı seferleri...
İDO - BUDO ile şehir hatlarının bazı seferleri...
Evinin önünde oynarken kaçırıldı
Evinin önünde oynarken kaçırıldı
Tehlikeli akım! Uzmanlar uyardı: Öldürebilir
Tehlikeli akım! Uzmanlar uyardı: Öldürebilir
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Ümraniye’de yol kavgasında kan döküldü!
Ümraniye'de yol kavgasında kan döküldü!
Tuzla’da örnek proje! 35 bin ağacı kurtardı
Tuzla’da örnek proje! 35 bin ağacı kurtardı
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Fındık yerine taş satın aldılar!
Fındık yerine taş satın aldılar!
Kar ve yağmur ne zaman yağacak?
Kar ve yağmur ne zaman yağacak?
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Daha Fazla Video Göster