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TEM'de yol kenarında 2 tane el bombası bulundu

TEM'de yol kenarında 2 tane el bombası bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 09:28
İstanbul Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış şekilde 2 el bombası bulundu. Bombaların piminin çekilmemiş olduğu öğrenildi.
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