TEM'de taksici kadın sürücüye kabus oldu: Çığlık çığlığa diğer sürücülerden yardım istedim

TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı bağlantısında taksi şoförü tartıştığı kadın şoförün önünde aniden yavaşladı. Sol şeritte duran taksici TEM’i birbirine kattı. Olayı anlatan Deniz P. (32), "Emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım." dedi.