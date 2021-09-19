TEM'de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yarakandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

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