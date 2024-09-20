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TEM'de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere daldı

TEM'de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere daldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.09.2024 10:20
Sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet bariyerlere çarptı. Sebze yüklü kamyonetten dışarıya ürünler saçılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da TEM otoyolunda meyve sebze yüklü kamyonetin sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada kamyonette sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar ilçesi Isparta Kule mevki TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolundan Ispartakule bağlantı yoluna yönelen 34 VD 3339 plakalı meyve sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Ümit Kötüz direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin içerisine sıkışan sürücü kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştığı kamyonetten kurtarılan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

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