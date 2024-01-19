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TEM'de katliam gibi kaza! 3 ölü 1 yaralı

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Giriş: 19.01.2024 15:00
TEM Kınalı Kavşağı'nda, Edirne yönünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
TEM’de katliam gibi kaza! 3 ölü 1 yaralı
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