14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TEM'de feci zincirleme kaza anı kamerada 4 yaralı

TEM'de feci zincirleme kaza anı kamerada 4 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2023 10:16
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önünde giden TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yavaşlayan otomobile, arkasından gelen kamyonet çarptı. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.
TEM’de feci zincirleme kaza anı kamerada 4 yaralı
TEM'de feci zincirleme kaza anı kamerada 4 yaralı
Ellerini açıp Ya Rabb diye dua etti
Ellerini açıp Ya Rabb diye dua etti
Belediyenin ’temiz’ dediği Körfez kirli çıktı!
Belediyenin 'temiz' dediği Körfez kirli çıktı!
Sıra dışı gelenek! Şans getirsin diye...
Sıra dışı gelenek! Şans getirsin diye...
Galatasaray’da 3 isimle ipler koptu!
Galatasaray'da 3 isimle ipler koptu!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Milyoner’e damga vuran isim A Haber’de
Milyoner’e damga vuran isim A Haber'de
Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü
Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü
Sokak ortasında infaz: 2 ölü
Sokak ortasında infaz: 2 ölü
Taksim’deki terör saldırısının 1. yılı
Taksim’deki terör saldırısının 1. yılı
Çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi
Çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi
Eski eşini öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı
Eski eşini öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster