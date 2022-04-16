16 Nisan 2022, Cumartesi
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TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık hareket eden hafriyat kamyonu yön tabelasına vurdu. Bir kısmı parçalanan tabelanın devrilme riski sebebiyle yol trafiğe kapandı.