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TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

DHA
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Giriş: 16.04.2022 18:13
İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık hareket eden hafriyat kamyonu yön tabelasına vurdu. Bir kısmı parçalanan tabelanın devrilme riski sebebiyle yol trafiğe kapandı.
Damperi açık kamyon yön tabelasına çarptı
Damperi açık kamyon yön tabelasına çarptı
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