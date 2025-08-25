25 Ağustos 2025, Pazartesi

TEM’de 4 şerifli yolda trafiği durduran kaza! Detaylar A Haber’de

Giriş: 25.08.2025 09:03
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik dururken; ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç kaza ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.
