06 Ocak 2024, Cumartesi
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TEM'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi Edirne istikametinde meydana geldi. Sol şeritten giden O.C.B. yönetimindeki B1481TM Bulgaristan plakalı otomobil, orta şeritten önüne manevra yapan S.M.'nin kullandığı K9557AT plakalı Bulgar plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.C.B.'nin otomobili takla atarak devrilirken kaza yapan araçlara arkadan gelen C.K., yönetimindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza bölgesine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, O.C. B., S.M. ve Z.M., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.