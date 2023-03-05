TEM'de 23 araç birbirine girdi! Zincirleme kaza o yolu kapattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 23 aracın karıştığı 7 ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.