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TEM'de 23 araç birbirine girdi! Zincirleme kaza o yolu kapattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2023 13:48
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 23 aracın karıştığı 7 ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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