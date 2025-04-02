02 Nisan 2025, Çarşamba
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TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu’ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine TEM otoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle İzmit, Derince geçişlerinde yoğunluk oluştu. Tatilcilerin dönüş trafiği havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için önlemlerini sürdürdü. Kuzey Marmara otoyolunda ise akıcı yoğunluk oluştu.