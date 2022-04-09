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TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü arıza yaptı! Vatandaşlar yolda bekledi

DHA
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Giriş: 09.04.2022 12:34
TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda İETT otobüsü arıza yaptı. Otobüsteki vatandaşlar yeni bir otobüs gelinceye kadar yeşillik alanda bekledi.
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