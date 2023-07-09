09 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı! A Haber canlı yayında aktardı
Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Sağ şeritte oluşan su birikintisi sebebiyle sürücüler 2 şeritten yönlendirilirken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında güvenli güzergâh ilan edildi. A Haber heyelan bölgesinde canlı yayın son gelişmeleri aktardı.