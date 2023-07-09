TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı! A Haber canlı yayında aktardı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Sağ şeritte oluşan su birikintisi sebebiyle sürücüler 2 şeritten yönlendirilirken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında güvenli güzergâh ilan edildi. A Haber heyelan bölgesinde canlı yayın son gelişmeleri aktardı.