09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı! A Haber canlı yayında aktardı

TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı! A Haber canlı yayında aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2023 22:22
Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Sağ şeritte oluşan su birikintisi sebebiyle sürücüler 2 şeritten yönlendirilirken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında güvenli güzergâh ilan edildi. A Haber heyelan bölgesinde canlı yayın son gelişmeleri aktardı.
TEM Otoyolu’nda heyelan! A Haber canlı yayında...
TEM Otoyolu'nda heyelan! A Haber canlı yayında...
Bartın’ı sel vurdu!
Bartın'ı sel vurdu!
Namazla alay eden alçak için karar
Namazla alay eden alçak için karar
Milas’ta orman yangını!
Milas'ta orman yangını!
Polis memuru, 42 gün sonra yaşamını yitirdi
Polis memuru, 42 gün sonra yaşamını yitirdi
İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
Bartın’ı sel vurdu! Bakan bölgeye gidiyor
Bartın'ı sel vurdu! Bakan bölgeye gidiyor
Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı
Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı
İlk defineciler keşfetti! İstanbul’un göbeğinde...
İlk defineciler keşfetti! İstanbul’un göbeğinde...
Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi!
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi!
Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiye’den
Burası Afrika değil! Görüntüler Türkiye'den
Önce yardım etti sonra yakaladı!
Önce yardım etti sonra yakaladı!
Daha Fazla Video Göster