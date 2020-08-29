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TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi

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Giriş: 29.08.2020 09:32
Güncelleme:29.08.2020 09:32
TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR'da bulunan samanlar TEM otoyolunu kaplarken gece kurtarma çalışması yapılamadığı için İstanbul istikametine trafik akışı sabaha kadar tek şeritten sağlanacak. . Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman balyaları yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan otoyol da kurtarma çalışması sabah saatlerine kalınca İstanbul istikametine trafik tek şeritten veriliyor.

Kaza; gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara'dan yüklediği saman balyalarını İzmit'e götürmek için yola çıkan Şevki Ü. idaresindeki 41 PG 5512 plakalı tır, Tem Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde önüne çıkan kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı. Havaleli olduğu için manevra sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, tem otoyolu İstanbul istikameti sol şeritte devrildi. İki şeridi trafiğe kapatan tırın kasasında bulunan saman balyaları da otoyola savruldu. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü Şevki Ü. yapılan kontrolünde sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Sağlık ekibi, kontrolün ardından kaza yerinden ayrıldı.

Devrilen tırın sürücüsü Şevki Ü.; önüne aniden kıran kamyonete çarpmamak için manevra yaptığını belirtti. Şevki Ü.; Önüme aniden kamyonet çıktı. Bende kamyonete çarpmamak için manevra yaptım. Ancak tır havaleli olduğu için direksiyonu toparlayamadım ve tır devrildi" dedi.

Gece olması nedeniyle kurtarma çalışması sabah saatlerine kalan tır nedeniyle, İstanbul şeridi sabah saatlerine kadar trafik tek şeritten veriliyor.
Ölen ve yaralananın olmadığı kazada polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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