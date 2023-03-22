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TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2023 14:34
Kemerburgaz- Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
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