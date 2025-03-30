TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 yaralı!

Kaza, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Selimpaşa ile Celaliye arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir kamyonete ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Araç içerisindeki yaralılardan biri kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer yaralı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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