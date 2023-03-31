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TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! Hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı

DHA
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Giriş: 31.03.2023 09:18
İstanbul’un Ümraniye TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14 bin 4 lira para cezası kesildi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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