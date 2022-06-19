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TEM Otoyolunda 'bu kadarına da pes' dedirten yolculuk

İHA
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Giriş: 19.06.2022 10:49
Hadımköy TEM Otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otoyolda bu kadarına da pes’ dedirten yolculuk
Otoyolda bu kadarına da pes' dedirten yolculuk
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