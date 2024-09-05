05 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TEM otoyolunda araç alev topuna döndü patlamalar yaşandı!
Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde hareketli anlar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın tüm aracı sardı ve patlamalar meydana geldi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.