TEM otoyolunda araç alev topuna döndü patlamalar yaşandı!

Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde hareketli anlar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın tüm aracı sardı ve patlamalar meydana geldi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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