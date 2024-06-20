20 Haziran 2024, Perşembe
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TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Ekipler cesetle ilgili inceleme yaparken, adı Adem Yoğurt olduğu öğrenilen adamın cenazesi Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.