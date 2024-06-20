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TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 12:59
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Ekipler cesetle ilgili inceleme yaparken, adı Adem Yoğurt olduğu öğrenilen adamın cenazesi Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
TEM Otoyolu kenarında sır ceset
TEM Otoyolu kenarında sır ceset
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