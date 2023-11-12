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Tellere takılan ayı kurtarma ekibine böyle saldırdı

AA
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Giriş: 12.11.2023 11:49
Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı. Demir makasıyla kesilen telden kurtarılan ayı, kurtarma ekibinin bulunduğu pikabın üzerine çıkmaya çalıştı. İşte o anlar...
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