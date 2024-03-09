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Telefonlar nasıl yenileniyor? Yenilenen telefonlar bir yıl garantili

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 20:01
Son dönemde yenilenmiş telefonlara ilgi arttı. Garantili olan bu cihazlar, yalnızca Ticaret Bakanlığı'nın yenileme lisansı verdiği firmalar tarafından satılabiliyor. Peki bu telefonlar nasıl yenileniyor? Cevabı A Haber'de...
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Telefonlar nasıl yenileniyor?
Telefonlar nasıl yenileniyor?
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