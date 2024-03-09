Telefonlar nasıl yenileniyor? Yenilenen telefonlar bir yıl garantili

Son dönemde yenilenmiş telefonlara ilgi arttı. Garantili olan bu cihazlar, yalnızca Ticaret Bakanlığı'nın yenileme lisansı verdiği firmalar tarafından satılabiliyor. Peki bu telefonlar nasıl yenileniyor? Cevabı A Haber'de...

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