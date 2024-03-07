07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı

Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 12:44
Güncelleme:07.03.2024 12:48
Bursa'da eski nişanlısıyla yolda karşılaşan kadın, telefonunda kurulu KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Uzaklaştırması olduğu halde rahatsız eden eski nişanlı, polisin geleceğini anlayınca bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen yunus timleri, eski nişanlıyı kısa sürede yakaladı.
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Son cemre düştü!
Son cemre düştü!
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Motosiklet kazaları neden arttı?
Motosiklet kazaları neden arttı?
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yine metro arızası yine çile!
Yine metro arızası yine çile!
İstanbul’da Ramazan hazırlığı
İstanbul'da Ramazan hazırlığı
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster