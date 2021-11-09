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Telefonda tartıştığı eski sevgilisini işyerinde vurup öldürdü | Bartın'da kan donduran olay

İHA
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Giriş: 09.11.2021 21:51
Güncelleme:09.11.2021 22:02
Son dakika yaşam haberi... Bartın’da meydana gelen olayda eski sevgilisini işyerinde silahla vurarak öldüren şahıs, kendisine engel olmak isteyen bir başka çalışanı da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bartın'ın Karasu köyünde faaliyet gösteren bir fındık deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ercan Özkavlak (27) telefonla görüştüğü eski sevgilisi Azize Gülmez'le (25) tartıştı. Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez'in çalıştığı işyerine giderek konuşmak istedi. Bu sırada fındık deposunun ikinci katında yer alan tuvaletlerin bulunduğu bölgede Gülmez'i silahla göğsünden vurarak yaralayan Özkavlak kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da (26) üç el ateş etti.

Göğsünden vurulan Gülmez ile birlikte başı, sırtı ve ayağından yaralanan Yıldız 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Gülmez'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olay sonrası aracına binip depodan hızla uzaklaşan Özkavlak'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski sevgilisini öldüren ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanını da ağır yaralayan Özkavlak bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma ekiplerince olayın meydana geldiği fındık deposundaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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