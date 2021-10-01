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Telefon tamir sırasında böyle patladı! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 01.10.2021 16:47
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cep telefonu tamir edildiği sırada patlayıp alev aldı. Paniğe neden olan patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Suya düştüğü için teknik servise bırakılan telefon masanın üzerinde bir anda patladı. Alev alan telefon çalışan tarafından yere atılarak söndürüldü. İş yeri çalışanları ve müşterilerin panik yaşadığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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