Telefon kaydından Eylem Tok çıktı! Gelen aramalara cevap bile vermiş

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan ATV kazasıyla ilgili, oğlunu Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'u zora sokacak bir bilgi daha ortaya çıktı. Telefon görüşme kayıtları incelendi. Kazanın meydana geldiği noktada, yaralıların telefonlarını almadığını öne süren anne Tok'un, telefonlardan birini almakla kalmayıp, gelen aramalara da cevap verdiği belirlendi.

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