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Telefon hep akıllı değildi! Arşiv görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 28.12.2022 12:43
Bugünün gençleri akıllı telefonların dünyasına doğdu. Ancak teknolojinin gelişim süreci oldukça sancılı ve adım adım ilerledi. Akıllı cihazlar kendileri için sıradan olan gençlerin babaları çok da uzak olmayan tarihlerde böyle iletişim kuruyorlardı.
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