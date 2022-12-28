28 Aralık 2022, Çarşamba
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Telefon hep akıllı değildi! Arşiv görüntüleri ortaya çıktı
Bugünün gençleri akıllı telefonların dünyasına doğdu. Ancak teknolojinin gelişim süreci oldukça sancılı ve adım adım ilerledi. Akıllı cihazlar kendileri için sıradan olan gençlerin babaları çok da uzak olmayan tarihlerde böyle iletişim kuruyorlardı.