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Teleferik faciası davasında ilk duruşma

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 12:52
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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Teleferik faciası davasında ilk duruşma
Teleferik faciası davasında ilk duruşma
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