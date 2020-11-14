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Telef olduğu zannettikleri inek bir anda canlandı | Karabük'te ilginç olay

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Giriş: 14.11.2020 22:35
Güncelleme:14.11.2020 22:36
Karabük’te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada telef olduğu sanılan inek bacağından çekilince bir anda canlandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün isminin öğrenilmediği 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen inek bacağından tutulup kenara çekilince ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Telef olduğu zannettikleri inek bir anda canlandı
Telef olduğu zannettikleri inek bir anda canlandı
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