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Teknolojiye direnerek 65 yıllık geleneğe sahip çıkıyor

Teknolojiye direnerek 65 yıllık geleneğe sahip çıkıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:15
Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, 75 yaşındaki Tahir Demirci, dedesinden kalan el yapımı çanta mesleğini 65 yıldır yaşatıyor.
Teknolojiye direnerek 65 yıllık geleneğe sahip çıkıyor
Teknolojiye direnerek 65 yıllık geleneğe sahip çıkıyor
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