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Teknoloji ile hayatımıza dahil olan tehlike! Yeni siber tehdit: Parmak izi kopyalama

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 10:42
Siber saldırıların sayısı her geçen gün artarken, en büyük hedef cep telefonları. Öyle ki artık telefonun mikrofonuna sızarak, ekrana dokunma sesinden, parmak izimizi birebir kopyalayabiliyorlar. Peki bu nasıl gerçekleşiyor, cevabı A Haber editörü Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...
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