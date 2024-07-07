07 Temmuz 2024, Pazar
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Teknoloji ile hayatımıza dahil olan tehlike! Yeni siber tehdit: Parmak izi kopyalama
Siber saldırıların sayısı her geçen gün artarken, en büyük hedef cep telefonları. Öyle ki artık telefonun mikrofonuna sızarak, ekrana dokunma sesinden, parmak izimizi birebir kopyalayabiliyorlar. Peki bu nasıl gerçekleşiyor, cevabı A Haber editörü Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...